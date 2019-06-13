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Скончался президент СамГТУ Владимир Калашников

Ушел из жизни президент Самарского государственного технического университета (СамГТУ), профессор, почетный гражданин Самары Владимир Калашников. Об этом сообщается на сайте СамГТУ.

Владимир Калашников трудился в вузе свыше 50 лет. В 1999 году он стал ректором СамГТУ, а в декабре 2009 года – президентом университета. За время работы Владимира Калашникова вуз стал крупнейшим в регионе.

При нем были созданы три новых факультета и открыты 25 новых специальностей. 20 мая Владимиру Калашникову исполнилось 75 лет.

Георгий Портнов


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