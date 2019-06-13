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Пермь. Прикамье

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Фото: Виталия Кокшарова

«Пермское яркое»

Празднование Дня города — в фотогалерее ”Ъ-Прикамье”

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В Перми отметили День города. На празднике были задействованы все три квартала городской эспланады, на которых работали 12 интерактивных площадок. Для пермяков и гостей города выступили театры и творческие коллективы, хедлайнером стал певец Владимир Пресняков. Традиционным мероприятием Дня города стало карнавально-театрализованное шествие «Пермское яркое». Весь день в Перми работал праздничный маршрут Дня города Перми, состоящий из 12 интерактивных зон. Вечером был открыт новый светомузыкальный фонтан на эспланаде.

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