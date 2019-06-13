Банк «Открытие» и АСВ договорились о сотрудничестве

О государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»:

ГК АСВ создана в январе 2004 года на основании Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

В соответствии с федеральными законами Агентство выполняет четыре основные функции, обеспечивающие комплексную защиту вкладчиков и иных кредиторов проблемных финансовых организаций (банков, НПФ, страховых организаций). Это – страхование банковских вкладов, гарантирование пенсионных накоплений, осуществление полномочий ликвидатора (конкурсного управляющего) кредитных организаций, НПФ и страховых организаций, а также предупреждение банкротства (санация) банков в рамках согласованных действий с Банком России. Агентство продает имущество ликвидируемых банков, НПФ, страховых компаний, а также активы, приобретенные в ходе оздоровления российских банков.