Приложения «Яндекса» и «Касперского» отключили некоторые функции из-за новой политики Google

Приложения «Яндекса» и «Лаборатории Касперского» отказались от использования некоторых функций на Android после публикации новой политики Google, сообщил РБК со ссылкой на заявление пресс-служб российских компаний.

Пользователям стала недоступна услуга по автоматическому определению номера. Чтобы ее включить снова, необходимо перейти с Google Assistant на голосового помощника «Алису». «Лаборатории Касперского» пришлось отключить фильтр звонков, функцию по защите от сбора данных об активности пользователя в интернете и блокировку ссылок на вредоносные сайты в СМС.

В Google заявили, что новая версия политики уже опубликована и в компании не комментируют «отдельные случаи».

Компания обновила политику использования Android в конце 2018 года. Согласно новой версии, приложения не могут запрашивать доступ к звонкам и СМС, если могут работать без этого доступа. По словам Android-разработчика в компании Redmadrobot Романа Чорыева, до этих ограничений мошенники могли с помощью приложений получать доступ к базе звонков и СМС, чтобы публиковать их на сторонние серверы для анализа или продажи.