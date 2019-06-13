Оперный театр ищет подрядчика по бронированию авиа- и железнодорожных билетов

Пермский театр оперы и балета объявил электронный аукцион на услуги по бронированию, оформлению, продаже и передаче авиа- и железнодорожных билетов. Как указано в техническом задании, исполнитель обязан назначить сотрудника для координации работы с заказчиком, иметь в штате не менее одного специалиста, аттестованного для работы в системе бронирования «Сирена», выделить отдельную телефонную линию для связи со специалистом, осуществляющим подбор и приемку заявок от заказчика. В течение тридцати минут с момента получения заявки на бронирование билетов исполнитель должен проинформировать заказчика о наиболее подходящих вариантах, забронировать и передать ему билеты.

Срок оказания услуг — с момента заключения договора по 31 декабря 2019 года. Максимальная стоимость контракта определена в 1,3 млн руб. Итоги аукциона подведут 1 июля.