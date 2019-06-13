Сочи – первый город на Юге России, где общественный транспорт полностью переведен на безнал

Администрация Сочи при поддержке Сбербанка продолжают внедрение безналичной оплаты на транспорте. В 2017 году сочинцы впервые смогли расплатиться за проезд банковской картой, с тех пор терминалы появились на ряде маршрутов МУП «Сочиавтотранс». В настоящий момент все перевозчики города-курорта подписали договор о внедрении безналичной оплаты, таким образом во всех автобусах большого Сочи начнут принимать оплату по безналу. Отличительный знак транспорта – наклейка на автобусе с логотипом Сбербанка и надписью «Оплата в одно касание».

«С 1 мая все автобусы начали оборудовать терминалами. Для автотранспортного предприятия – это прозрачный доход, а значит и возможность развития компании. Следующий шаг – внедрение единой транспортной карты «Пальма». Платить за проезд в транспорте станет проще и быстрее. Надеемся, что жители и гости города будут активно пользоваться новыми сервисами», – рассказал директор департамента транспортного и дорожного хозяйства администрации города Сочи Юрий Усачёв.

Система безналичной оплаты проезда разработана Сбербанком и ЗАО «Золотая Корона», партнер проекта в Сочи – MasterCard. Терминалы принимают бесконтактные банковские карты Visa, MasterCard, МИР, а также платежные системы смартфонов и других гаджетов. Терминал выдаст чек, который и будет являться билетом. При этом возможность оплаты проезда наличными сохраняется.

«Бесконтактные платежи – это быстро и удобно. Расширение сети бесконтактной оплаты на транспорте позволяет улучшить качество обслуживания и повысить комфорт пассажиров. Сочи – это первый город на Юге России, в котором общественный транспорт полностью переведен на безналичную форму оплаты. Это очень важно, поскольку Сочи – туристический город, для российских и иностранных гостей бесконтактная оплата станет большим преимуществом», – поделился Сергей Кусакин, управляющий – региональный директор Центрального отделения Сбербанка.

В настоящий момент проект безналичной оплаты проезда на общественном транспорте успешно функционирует более чем в 30 регионах России, включая Московский регион, Нижний Новгород, Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону и другие города. Благодаря активности Сбербанка в этом направлении Россия занимает первое место в мире по количеству городов, в которых можно оплатить проезд в общественном транспорте банковской картой.