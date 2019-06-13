Городской службе спасения не дали купить иномарку за 1 млн рублей

Прокуратура Перми выявила нарушения в ходе проверки соблюдения МКУ «Пермская городская служба спасения» законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Муниципальное учреждение разместило на официальном сайте госзакупок предложение о поставке автомобиля иностранного производства (или эквивалент) стоимостью 1,1 млн руб.

Как установили сотрудники надзорного органа, ряд требований, предъявляемых конкурсной документацией к техническим характеристикам автомобиля, является безальтернативным и применимым только к автомобилям одной определенной марки. Это противоречит требованиям ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и может привести к ограничению прав неопределенного круга производителей легковых автомобилей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, по итогам проверки прокурором директору МКУ «Пермская городская служба спасения» объявлено предостережение. По результатам рассмотрения предостережения закупка автомобиля отменена.