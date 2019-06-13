Погрузка в Ижевском регионе ГЖД снизилась на 3,6% за первые пять месяцев 2019 года

Погрузка в Ижевском регионе Горьковской железной дороги (ГЖД) за первые пять месяцев 2019 года составила 1,32 млн тонн. Это на 3,6% меньше значения аналогичного периода 2018 года, сообщает пресс-служба РЖД.

В январе-мае в Ижевском регионе ГЖД погрузили 500 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов, 224,8 тыс. тонн лесных грузов, 149 тыс. тонн черных металлов. Объемы погрузки обозначенной продукции сократились по сравнению со значением первых пяти месяцев 2018 года на 12,3%, 12,1%, 3,1% соответственно.

Также в обозначенный период в Ижевском регионе ГЖД погрузили 156,7 тыс. тонн химикатов и соды, 118,8 тыс. тонн лома черных металлов, 90,3 тыс. тонн строительных грузов, 6,9 тыс. тонн автомобилей и 3,2 тыс. тонн промышленного сырья. Объемы погрузки этой продукции увеличились по сравнению со значением января-мая 2018 года на 5,8%, 12,2%, 47,1%, 11% и 145,7% соответственно.