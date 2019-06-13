В нацпарке «Таганай» сгорел музей природы

В национальном парке «Таганай» полностью сгорел музей природы, расположенный в Центральной усадьбе. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог, сообщает пресс-служба нацпарка.

ЧП произошло поздним вечером 12 июня. Дым заметили госинспекторы, дежурившие в Центральной усадьбе. Помимо деревянного здания с пристройками, при пожаре были повреждены автомобиль УАЗ, снегоход и два квадроцикла. Сотрудники нацпарка предполагают, что причиной возгорания стал поджог, потому что огонь начал распространятся снаружи здания со стороны одной из кладовых.

Как рассказал директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев, в музее природы хранились чучела животных, минералогическая коллекция, дневники наблюдений. Особую ценность представляла книга с 40 тыс. подписей, которые жители Челябинской области собрали за создание нацпарка «Таганай».