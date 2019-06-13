Магнитогорская прокуратура возбудила три дела на загрязнявший реку неочищенными стоками МУП

Магнитогорская природоохранная прокуратура возбудила три административных дела в отношении муниципального предприятия «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» за сброс неочищенных сточных вод в реку Гумбейка.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, установлено, что предприятие осуществляет деятельность по предоставлению услуг по водоснабжению и водоотведению на территории села Фершампенуаз Нагайбакского района. В нарушение законодательства МУП сбрасывал необезвреженные и необеззараженные стоки в водоем рыбохозяйственного значения – реку Гумбейка. Так, по результатам лабораторного анализа, в пробах воды установлены превышения нормативов вредных веществ: по фосфат-иону в семь раз и аммоний-иону в восемь раз. Кроме того, у предприятия не было разрешения на пользование водным объектом, плату за негативное воздействие на окружающую среду коммунальщики не вносили. По результатам проверки директору МУП «УК ЖКХ» внесено представление об устранении нарушений законодательства. В отношении юридического лица возбуждены административные дела по ст. 7.6 КоАП РФ (использование водного объекта без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом), ст. 8.33 (нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции водных биологических ресурсов), ст. 8.41 КоАП РФ (невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду).