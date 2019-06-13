В Екатеринбурге возбудили четыре уголовных дела за запись в школы по фиктивной прописке

Свердловская прокуратура возбудила четыре уголовных дела в отношении родителей, записавших детей в школы по поддельной прописке. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Как сообщили в ведомстве, речь идет о школах № 25, 11, 23 и 69. В трех случаях родители лично предоставляли документы в школы, в школу № 25 свидетельство представили через центр муниципальных услуг.

Три уголовных дела возбудили в апреле этого года, еще одно — в мае. Одно из них направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №2 Верх-Исетского судебного района Екатеринбурга. Фигурантам грозит штраф до 80 тыс. руб., либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо ареста до шести месяцев.

Ежегодно родители первоклассников в Екатеринбурге сталкиваются с техническими трудностями при записи детей в школы. В ночь на 1 февраля, когда на портале Госуслуг открывается соответствующая функция, сайт начинает работать со сбоями из-за большой нагрузки на сервера.