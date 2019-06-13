Путин вручил главврачу краевой больницы №1 Владимиру Порханову Госпремию РФ

Фото: администрация Краснодарского края

Президент России Владимир Путин вручил главному врачу и руководителю Краснодарской краевой клинической больницы № 1 имени профессора С. В. Очаповского Владимиру Порханову Государственную премию РФ. Высокой награды он был удостоен в области науки и технологий за 2018 год.

Как сообщили в краевой администрации, вместе с Владимиром Порхановым премию получили член-корреспондент РАН Владимир Паршин и академик РАН Владимир Харченко за исследования в сфере торакальной хирургии. Данные исследования помогли создать новую концепцию лечения пациентов с жизнеугрожающими заболеваниями трахеи. В результате удалось снизить заболеваемость и смертность этой категории больных. Сообщается, что именно Владимиром Порхановым осуществлялось руководство и непосредственное участие в выполнении уникальных реконструктивных операций, создании нанокомпозитных трахеи, пищевода и диафрагмы.

Владимир Порханов, помимо руководства клинической больницы, второй срок является депутатом Законодательного собрания Краснодарского края. Он является членом комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения. Как отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко, при его непосредственном участии комитетом разработан значительный пакет нормативных документов, законы и постановления, направленные на повышение качества и доступности медицинской помощи, стабильное лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, развитие медицины шаговой доступности и медицины высоких технологий, обеспечение медучреждений края высококвалифицированными кадрами.

«На его счету бесчисленное количество сложнейших операций и спасенных человеческих жизней, глубокие теоретические изыскания в ряде медицинских отраслей. За годы работы он создал целую школу, подготовив молодую и талантливую смену опытных специалистов. Благодаря его многолетним усилиям и под его руководством Краевая клиническая больница №1 стала крупнейшим многопрофильным медучреждением региона, получила статус НИИ», – сказал господин Бурлачко.

Дмитрий Михеенко