СК организовал проверку по факту подземного пожара в Кузбассе

Управление Следственного комитета (СК) по Кемеровской области начало проверку по факту подземного пожара в городе Киселевске. Об этом «Ъ» сообщила официальный представитель управления Надежда Ананьева. На прошлой неделе жители Киселевска сообщили о подземном пожаре, который возник на городской свалке. Один местный житель получил ожог. Для тушения пожара были задействованы значительные силы, в том числе угольных компаний. Слой земли над местом возгорания был снят.

Инцидент получил большой резонанс. Два десятка жителей Киселевска города попросили предоставить им статус беженцев в Канаде. Они записали видеообращение к премьер-министру североамериканской страны Джастину Трюдо и генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу.

Илья Николаев