Директору городского центра охраны памятников объявлен выговор

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил объявить выговор директору городского центра охраны памятников Андрею Васильеву за недостаточный контроль при приемке работ по изготовлению и установке плит на эспланаде, сообщила пресс-служба мэрии.
Напомним, вчера, при открытии новых плит с именами выдающихся пермяков в Аллее Доблести и Славы, с ошибкой в фамилии была установлена «звезда» бывшего директора завода имени Свердлова Бориса Изгагина.
«По факту присутствовал недостаточный контроль за приемкой работ со стороны центра охраны памятников. Департамент культуры приносит извинения родственникам Бориса Георгиевича»,— сообщила пресс-служба. На данный момент подрядчик - пермское ООО «Сибирит» - уже заменило плиту. Еще в прошлом году он получил заказ на установку плиты за 330 тыс. руб.
Первые плиты начали устанавливать еще в 2008 году. До сегодняшнего дня здесь было заложено 60 плит.