Директору городского центра охраны памятников объявлен выговор

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил объявить выговор директору городского центра охраны памятников Андрею Васильеву за недостаточный контроль при приемке работ по изготовлению и установке плит на эспланаде, сообщила пресс-служба мэрии.

Напомним, вчера, при открытии новых плит с именами выдающихся пермяков в Аллее Доблести и Славы, с ошибкой в фамилии была установлена «звезда» бывшего директора завода имени Свердлова Бориса Изгагина.

Фото: газета "Звезда"

«По факту присутствовал недостаточный контроль за приемкой работ со стороны центра охраны памятников. Департамент культуры приносит извинения родственникам Бориса Георгиевича»,— сообщила пресс-служба. На данный момент подрядчик - пермское ООО «Сибирит» - уже заменило плиту. Еще в прошлом году он получил заказ на установку плиты за 330 тыс. руб.

Первые плиты начали устанавливать еще в 2008 году. До сегодняшнего дня здесь было заложено 60 плит.