В праздновании Дня России на Кубани приняли участие около 310 тысяч человек

В среду, 12 июня, в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России, по всему Краснодарскому краю приняли участие около 310 тыс. человек. В мэрии Краснодара сообщили, что в краевом центре отмечать государственный праздник вышло около 19,5 тыс. человек, а на концерт, который прошел вечером на Главной городской площади, пришло около 35 тыс. краснодарцев. Празднования прошли без происшествий.

Мероприятия стартовали в 10:00 на Главной городской площади общекраевым флэшмобом «Я люблю Россию», который объединил более 500 человек. В 10:30 в Городском саду прошел XIII городской фестиваль народной песни «Цвети и пой, кубанская столица», в котором приняли участие более 300 юных артистов. С 17.00 на площади перед драмтеатром состоялись мастер-классы и выставка учащихся детских художественных школ.

В 18:00 на Главной городской площади 12-ти молодым жителям кубанской столицы, которые достигли 14-летнего возраста, торжественно вручили паспорта, после чего состоялся концерт творческих коллективов Кубани, а также Тимы Белорусских и PLC. В 21:00 праздник завершится фейерверком.

Василий Хитрых