В Татарстане мост через Свиягу расширят до четырех полос

В Татарстане мост через Свиягу на трассе М-7 «Волга», который разделяет Зеленодольский и Верхнеуслонский районы, расширят до четырех полос. Планируется, что рядом со старым сооружением построят второе.

Ранее сообщалось, что протяженность дополнительного моста составит около 400 метров. Необходимость его строительства возникла в связи с высокой интенсивностью движения на данном участке дороги.

Как говорится в тендере на строительство моста, общая стоимость сооружения оценивается 4,7 млрд руб. Средства выделены из федерального бюджета.

Подрядчика определят 1 июля, а строительство должно начаться уже 21 июля. Исполнителю необходимо завершить работы до ноября 2023 года.

“Ъ-Казань”