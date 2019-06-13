Воспитанник «Сибири» Владимир Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск

Воспитанник хоккейного клуба «Сибирь» Владимир Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск, сообщил журналистам спортсмен. Клуб NHL «St. Louis Blues», за который выступает сибиряк, в седьмом матче финальной серии обыграл «Boston Bruins» со счетом 4:1. В этом матче на счету Владимира Тарасенко одна результативная передача.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли россиянин набрал 17 очков (11 шайб и шесть передач). В прошедшем плей-офф «St. Louis Blues» обыграл поочередно «Winnipeg Jets», «Dallas Stars» и «San Jose Sharks».

За «St. Louis Blues» Владимир Тарасенко выступает с 2012 года. Как писали спортивным СМИ, в 2015 году он подписал контракт на 8 лет с зарплатой $7,5 млн за сезон.

Илья Николаев