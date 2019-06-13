Самолет Москва—Екатеринбург вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

Самолет Embraer 190 российской авиакомпании Pegas Fly, летевший 12 июня из Москвы в Екатеринбург, из-за неисправности датчиков подкрылок вернулся в аэропорт вылета (Шереметьево), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

Одна из пассажирок рейса рассказала, что при посадке самолет потряхивало. После возвращения в Шереметьево людям объявили, что рейс отменен. Всех пассажиров перерегистрировали на рейсы до Екатеринбурга, которые вылетят сегодня, 13 июня, в 13:30 и 15:20 по московскому времени, пишет Е1.