Десять чиновников минприроды Хакасии привлечены прокуратурой к ответственности

Прокуратура республики Хакасия привлекала десять должностных лиц регионального минприроды и экологии к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства.

По сообщению пресс-службы ведомства, не все госсужащие министерства предоставили полные и достоверные сведения о своих доходах и имуществе за 2017 год. Прокурорская проверка выявила значительное количество непредставления данных о счетах в кредитных организациях. Также один из начальников министерства нарушил ограничения, связанные с государственной службой, и не сообщил работодателю о возможном возникновении конфликта интересов.

Сотрудники ведомства установили, что работа министерства по профилактике коррупционных правонарушений не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям. Также полностью не сформирована нормативная правовая база по регулированию вопросов противодействию коррупции. Прокуратура внесла представление в адрес главы министерства природных ресурсов и экологии Хакасии Сергея Арехова об устранении нарушений антикоррупционного законодательства.

Юлия Сасевич