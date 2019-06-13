Олег Хорохордин призвал принять жесткие меры к ответственным за уборку мусора

Врио главы республики Алтай Олег Хорохордин поручил руководителям муниципальных образований наказать тех, кто ответственен за уборку мусора – в некоторых населенных пунктах проблема до сих пор не решена.

«Дело сдвинулось с мертвой точки, однако не так хорошо, как должно. Местами работа просто не проводится», - цитирует пресс-служба правительства Олега Хорохордина. Также врио главы республики отметил, что «поскольку никакие уговоры не действуют, пора принимать более жесткие меры» по отношению к тем лицам, которые ответственны за санитарную очистку территорий.

По словам господина Хорохордина, в ряде населенных пунктов ответственные за уборку мусора работу не начали, «по старинке ожидая, что и в этот раз "пронесет "». Также он распорядится, чтобы все несанкционированные свалки ликвидировали до 31 мая.

В октябре 2018 года прокуратура Горно-Алтайска возбудила административное дело в отношении регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Коммунальщик» за нарушения санитарно-эмидемиологического законодательства.

Юлия Сасевич