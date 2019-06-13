В Красноярском крае больше суток тушили пожар на промбазе

В Богучанском районе Красноярского края пожарные больше суток тушили огонь на промбазе, сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

В поселке Таежный в час ночи 12 июня загорелся штабель леса. В 4:30 сотрудники МЧС локализовали возгорание на площади 20 тыс. кв. м. Полностью потушить пожар удалось только через сутки – 13 июня в 5:00. «Предварительная причина пожара устанавливается, погибших и травмированных нет. В ликвидации пожара было задействовано 40 человек и 19 единиц техники», - сообщили «Ъ» в МЧС.

Юлия Сасевич