Трое омичей стали призерами регионального этапа конкурса профмастерства

Сергей Ковальчук занял первое место в региональном этапе конкурса «Лучший промывальщик-пропарщик цистерн 2019». Профессиональное соревнование прошло на промывочно-пропарочной станции «Комбинатская» Новосибирского филиала «Первой грузовой компании» (ПГК).



«В профессии я всего полтора года, но желание проверить свои навыки и получить бесценный опыт побудили к участию в конкурсе. Волновался ли? Скорее, было непривычно находиться под пристальным вниманием жюри. Победы я смог добиться благодаря знаниям и опыту, которые ежедневно получаю на работе. Теперь буду усиленно тренироваться, чтобы достойно показать себя в финале»,— рассказал Сергей Ковальчук.

Второе место завоевал Илья Нагибин, уступив победителю сотые доли балла. Он уже побеждал в финале конкурса в 2017 году. Третье место — у Александра Чернова. Это его первые соревнования.

«Даже на высокотехнологичных предприятиях, где 80% работ автоматизировано, главным все равно всегда остается человек. От его навыков, желания развиваться и быть лучшим в своем деле зависит успех всего производства. Это отлично понимают в ПГК, поэтому конкурс профмастерства проводится ежегодно. Благодаря этим соревнованиям промывальщики-пропарщики цистерн могут проявить себя, обменяться опытом с коллегами и повысить уровень компетенций. Главное здесь — даже не победа, а дополнительная подготовка, которая помогает совершенствоваться специалистам»,— сказал начальник ППС «Комбинатская» Павел Дяблов.

В конкурсе приняли участие 10 человек. Они прошли тестирование, в ходе которого ответили на 40 вопросов о технологии подготовки цистерн под налив и в ремонт, охране труда и здоровья, промышленной и пожарной безопасности. Затем они приступили к промывке и пропарке цистерны. Практически все сотрудники ППС показали хороший результат и набрали количество баллов, близкое к максимальному.

Призеры примут участие в финале конкурса, который состоится в сентябре 2019 года на базе ППС «Никель» Челябинского филиала ПГК.