Инспектор ГИБДД пошел под суд за подделку оценок

Бывший инспектор управления ГИБДД Главного управления МВД России по Алтайскому краю предстанет перед судом за мошенничество. Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Татьяна Эрдле, в марте прошлого года сотрудник ГИБДД пообещал жительнице края решить вопрос о выставлении в экзаменационные листы положительных оценок за экзамены на право управления транспортным средством. Эти свои услуги он оценил в 30 тыс. руб.

«После перечисления денежных средств набанковский счет, полицейский незаконно завладел ими, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб», - сообщает управление СКР. Преступление было выявлено сотрудниками собственной безопасности ОРЧ СБ ГУ МВД России по Алтайскому краю. Обвиняемый свою вину признал.

Оксана Павлова