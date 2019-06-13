Изрядная доля «Талана»

Региональный Госстройнадзор неожиданно решил запретить «Талану» привлекать деньги дольщиков на пермский ЖК «Новый центр». Свои требования ведомство обосновывает тем, что компания использовала денежные средства дольщиков не по целевому назначению. Впрочем, для самого застройщика этот иск не несет серьезной опасности: ЖК «Новый центр» уже построен на 98%, а весь объем квартир продан. Это не первая сложность в отношении властей и застройщика. Год назад власти Перми затеяли перезонирование территории ипподрома, на которой девелопер хотел построить жилье.

Краевая инспекция государственного строительного надзора (ИГСН) обратилась в Арбитражный суд Пермского края с иском к ООО Специализированный застройщик «Современный квартал "Новый центр"» (девелопер «Талан») о приостановлении на один год деятельности, связанной с привлечением средств дольщиков. Компания возводит одноименный квартал в центре Перми, вдоль улицы Революции. Заявление принято к производству, предварительное заседание назначено 23 июля.

Инспекция также заявила ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета краевому управлению Росреестра регистрировать договоры участия в долевом строительстве по объекту «Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: Пермский край, г. Пермь, квартал 156, в Свердловском районе города Перми» до вступления в законную силу решения суда по настоящему делу.

Свои требования ИГСН обосновывает тем, что компания использовала денежные средства дольщиков не по целевому назначению — на предоставление займов юридическим лицам в размере 345,1 млн руб. Инспекция полагает, что реализация застройщиком свободных квартир, в случае непринятия обеспечительных мер, сделает невозможным исполнение решения суда, а также может причинить значительный ущерб публичным интересам.

Оценив документы и доводы ИГСН, суд посчитал, что доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о необходимости принятия обеспечительных мер. В определении суда, в частности, указано, что из документов, представленных инспекцией, следует, что общество «Новый центр» является стабильно действующей организацией, ее финансовое положение — устойчивое: на протяжении 2017–2018 годов наблюдается увеличение выручки, деятельность общества является прибыльной.

Так, чистая прибыль, полученная компанией по итогам 2017 года, составила более 271 млн руб., по итогам 2018 года — свыше 238 млн руб. По данным бухгалтерской отчетности, валюта баланса за 2018 год составила более 1,94 млрд руб., нераспределенная прибыль — свыше 536 млн руб.

Нарушения сроков строительства спорного жилого дома застройщиком не допущено, строительство осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Совершения обществом действий, направленных на вывод своего имущества, из представленных в материалы дела документов суд не усматривает. В результате суд отказал в удовлетворении ходатайства об обеспечительных мерах.

«ЖК "Новый центр" уже построен на 98%, а весь объем квартир продан. Полная сдача объекта произойдет в четвертом квартале 2019 года, включая передачу квартир дольщикам, как и прописано в договорах долевого участия. Арбитражный суд отказал ИГСН в ее требованиях об обеспечительных мерах к застройщику»,— прокомментировали ситуацию в компании «Талан».

Девелопер «Талан» из Удмуртии — один из крупных застройщиков, работающих в Перми. Кроме Удмуртии и Перми, компания сегодня присутствует в Уфе, Набережных Челнах, Твери, Тюмени, Хабаровске, Нижнем Новгороде и планирует расширить географию до 43 регионов. В Пермь «Талан» вышел в 2012 году, начав совместно с «Комстрин-Пермь» проект ЖК «Галактика» на шоссе Космонавтов.

Стоит отметить, что иск ИГСН — не первая сложность в отношениях краевых властей и застройщика. Год назад ижевский девелопер выкупил часть территории бывшего ипподрома (шоссе Космонавтов, 162) у структур московского холдинга MallTech и стал собственником трех участков (площадью 2,7, 2,1 и 1,3 га). На указанных участках застройщик планировал построить жилье. Однако городские власти в прошлом году запустили процесс перезонирования территории — с зоны, разрешавшей жилое строительство, на зону оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5), чтобы исправить несоответствие генеральному плану. Позже руководство края публично обозначило желание видеть на ипподроме аквапарк.

«Согласно закону инспекция Госстройнадзора обязана вести мониторинг целевого использования средств дольщиков и в случае выявления нарушений принимать меры. Ранее при проведении плановой поверки объекта нами было зафиксировано использование застройщиком средств дольщиков не по целевому назначению. В настоящий момент объект находится в высокой степени готовности, и мы будем следить за его достройкой, чтобы дом был сдан вовремя» - пояснили «Ъ-Прикамье» в инспекции.

Светлана Быкова, Вячеслав Суханов