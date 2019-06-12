13 июня, четверг
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

приложение

партнерский проект

Подробно

Телемарафон «От Всей Уфы — с любовью!»

Сегодня, в «День города» и «День России», телеканал «Вся Уфа» порадовал своих телезрителей ярким праздничным эфиром!


Для всех, кто находился у экранов телевизоров, столичный канал подготовил телемарафон «От Всей Уфы — с любовью!»

Телезрители увидели самые актуальные новости, интервью с интересными гостями, программы об Уфе и прямые включения с праздничных площадок нашего города!

Ну а самые активные телезрители, звонившие в прямой эфир, были отмечены приятными подарками от ведущих. Стоит добавить, что звонки поступали не только из нашей столицы, но и из Стерлитамака!


Печать

Рекомендуем

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

партнерский проект

партнерский проект

партнерский материал

Профиль пользователя