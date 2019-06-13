«ОДК-ПМ» поглотит «Металлиста»

Дочерняя компания АО «Металлист-ПМ» находится в стадии реорганизации и будет присоединена к АО «ОДК-ПМ». Эти данные содержатся в СПАРК-Интерфакс. Уведомление об этом общество подало 21 мая. АО «Металлист-ПМ» специализируется на производстве заготовок и запасных частей для авиационных двигателей, а также деталей для вертолетных редукторов и газотурбинных установок.

АО находится под управлением «ОДК-ПМ», которое владеет еще и 51% акций общества. Выручка от продажи за 2017 год — 3,642 млрд руб. Чистая прибыль — 15,869 млн руб.

Ранее сообщалось о намерении Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) перевести все свои активы на единую акцию. Собеседник в Пермском моторостроительном комплексе сообщил, что присоединение «Металлиста» происходит в рамках утвержденной концепции. Впрочем, других присоединений к «ОДК-ПМ» в ближайшее время не планируется, добавил он.

В пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации “Ъ-Прикамье” заявили, что реорганизация «Металлиста» не связана с процессом по переходу предприятий ОДК на единую акцию.