Суд освободил экс-главу СвЖД Алексея Миронова под залог в 5 млн рублей

Ленинский райсуд Екатеринбурга освободил из-под домашнего ареста экс-начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексея Миронова, обвиняемого в получении взятки на сумму 725 тыс. руб. (ст.290 УК РФ), сообщил его адвокат Сергей Колосовский.

Уголовное дело в отношении Алексея Миронова было возбуждено после заявления уральской строительной компании «Строй Тикс». Ранее она была одним из субподрядчиков железнодорожников. По мнению заявителей, начальник СвЖД брал деньги за общее покровительство. В середине апреля стало известно об уголовном деле в отношении 40—летнего Евгения Акулова, который, по словам Алексея Миронова, является одним из заявителей по его уголовному делу. Сам Алексей Миронов и его защита заявляют о том, что дело сфабриковано и является местью со стороны недоброжелателей. В середине февраля Свердловский областной суд изменил меру пресечения бывшему главе магистрали на домашний арест.

Также известно об уголовном деле в отношении отношении Евгения Акулова — свидетеля по делу Алексея Миронова. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Подробнее — в материале “Ъ-Урал” «Глава СвЖД проложил путь домой»