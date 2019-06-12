Акция в поддержку Ивана Голунова в Петербурге прошла без задержаний

В Петербурге прошел флешмоб в поддержку Ивана Голунова, организованный журналистами Санкт-Петербурга. На акции раздавали газеты с расследованием корреспондента «Медузы» и стояли в одиночных пикетах. Полиция не вмешивалась в проведение мероприятия.

На площади Восстания собралось около ста человек. Некоторые участники стояли в пикетах с плакатами в поддержку фигурантов других уголовных дел — в частности, правозащитника Оюба Титиева и карельского историка Юрия Дмитриева. Около двадцати человек выстроилось вдоль Невского проспекта с газетами с обложками «Я/Мы Иван Голунов» и читали их.

За мероприятием наблюдало несколько сотрудников полиции, которые призывали не выходить на проезжую часть. Никто из организаторов и участников акции в Петербурге задержан не был.

Марина Царева