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Россия призвала США пересмотреть позицию по иранской ядерной программе

Москва призывает Вашингтон пересмотреть позицию по иранской ядерной программе, поскольку вся ответственность за подрыв СВПД ляжет именно на США, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Призываем США пересмотреть свою линию на торпедирование крупнейшего достижения в сфере ядерного нераспространения, позволяющего международному сообществу быть уверенным в исключительно мирном характере иранской ядерной программы»,— заявил постпред на сессии Совета управляющих МАГАТЭ 11 июня.

Господин Ульянов отметил, что США с помощью неприкрытого шантажа и запугивания обрывают торгово-экономические связи Ирана с другими странами, а также блокируют нефтяную и банковскую сферы. «Начиная с мая США распространили такую деструктивную политику уже и на отдельные элементы ядерной части этого соглашения, угрожая санкциями за вывоз с территории Ирана избыточных объемов обогащенного урана и тяжелой воды. Фактически Вашингтон буквально выталкивает Тегеран из "ядерной сделки" и провоцирует его на осуществление радикальных ответных шагов»,— сказал господин Ульянов.

Напомним, в мае сильно обострились отношения Ирана и США. Командование американских ВС предупредило о возможной подготовке Тегераном атаки на Ближнем Востоке. На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил о намерении отправить в регион Персидского залива дополнительный военный контингент. МИД Ирана счел это угрозой глобальному миру и стабильности.

О развитии американо-иранских отношений читайте в публикации “Ъ” «Дональд Трамп помянул Иран добрым словом».

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