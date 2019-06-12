Смольный выделит около 5 млн рублей приютам для безнадзорных животных

12 июня, среда
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление о предоставлении в 2019 году субсидий на содержание приютов для безнадзорных животных. Согласно документу, на эти цели в текущем году в городском бюджете заложено 4,9 млн рублей, сообщает пресс-служба Смольного.
В конкурсном отборе на предоставление субсидий смогут принять участие социально ориентированные некоммерческие объединения, осуществляющие профильную деятельность и зарегистрированные в качестве юрлица на территории РФ, уточняется в тексте постановления.
Ранее “Ъ-СПб” писал, что петербургские депутаты предложили возвращать на улицы после стерилизации бездомных неагрессивных собак.