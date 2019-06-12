В Казани прошли пикеты с требованием наказать заказчиков «дела Голунова»

Журналисты и общественные активисты Казани провели серию акций в поддержку журналиста интернет-издания Meduzа Ивана Голунова. Участники вышли на центральную улицу города Баумана с плакатами «Дело Голунова — никогда больше! Требую отставки Колокольцева и наказания заказчиков провокации», «Я / мы, мин / без Иван Голунов, Оюб Титиев, Азат Мифтахов, Мартин Кочесоков», «Дело против Голунова — сфабриковано». Одиночные пикеты также прошли напротив здания МВД по Татарстану.

«Все понимают, что необходимо серьезнейшая трансформация правоохранительных органов, которые не подчиняются закону, а выполняют указания сверху,— объяснил «Ъ-Казань» один из участников акций социолог Искандер Ясавеев.— Должны быть изменения законодательства, прежде всего, антинакортического. Изменения, которые исключили бы такого рода действий, как подброс наркотиков. Но дело не только в этом. Целый ряд людей сидит по обвинению, что они хранили взрывчатку. Поэтому нужны изменения всей практики действий правоохранительных органов».

Важным требованием господин Ясавеев назвал наказание заказчиков «дела Голунова»: «Я думаю, что нет наивных людей, которые считают что МВД по собственной инициативе решило преследовать Ивана Голунова. Очевидно, что эти люди статусные обладающие ресурсами, которые легко могут выйти из этой истории, не пострадав, если не будет внимание общественности».

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”