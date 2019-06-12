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В Уфе проходят одиночные пикеты в знак солидарности с Иваном Голуновым и против произвола в полиции

В Уфе сегодня проходят одиночные пикеты журналистов в знак солидарности со спецкором «Медузы» Иваном Голуновым, за закрытие «заказных» уголовных дел и против произвола полиции. Журналисты изданий «Медиакорсеть», уфимских редакций «Коммерсанта» и «Эха Москвы» стоят с плакатами «Солидарность не только 1 мая», «Закрыли дело Ивана Голунова — закройте другие заказные дела», «Честный мент — не только в кино!», «Нет заказухе в журналистике! Нет заказухе в МВД!». «Защитили Ивана Голунова — защитим Конституцию», «Силовики должны ответить за сфабрикованные дела». Акция проходит возле здания регионального МВД и в расположенном напротив сквере.

О деле журналиста Ивана Голунова подробнее в материале «Дело закрыто, вопросы остались».

Наталья Павлова


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