В Минобороны подтвердили планы по обновлению авиатехники на 65%

Обновление авиатехники в подразделениях Воздушно-космических сил (ВКС) России идет по плану, сообщил заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин. Как и планировалось, к концу года доля новой техники превысит 65%.

«Армия перевооружается очень активно, мы получаем ежегодно новую авиационную технику. Указание президента в этом году сможем выполнить»,— сказал господин Юдин (цитата по ТАСС). По его словам, в авиаподразделениях ВКС «старой техники практически нет», а работы по перевооружению ведутся с опережением графика.

В декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу на годовой коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина сообщил, что авиатехнику ВКС обновят на 65 процентов. Тогда же стало известно, что в 2019 году Воздушно-космические силы получат 143 новых летательных аппарата, два полка зенитных ракетных систем С-400 и первый комплекс С-350 «Витязь». Кроме того, до конца 2020 года ВКС получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С.

Подробнее о перевооружении ВКС читайте в материале “Ъ” «Расширение группировки за счет пятого поколения».