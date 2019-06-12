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«Единая Россия» поддержит Алексея Текслера на выборах, несмотря на его самовыдвижение

На политсовете регионального отделения «Единой России» сторонники партии единогласно приняли решение о поддержке кандидатуры Алексея Текслера на выборах губернатора Челябинской области. Напомним, ранее господин Текслер заявил, что будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

«Мы провели заседание регионального политсовета и совещание с секретарями местных отделений, на которых поставили задачу всемерной поддержки Алексея Текслера на предстоящих выборах», - прокомментировал секретарь челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш. Партия будет собирать для господина Текслера подписи жителей и депутатов.

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 5 июня подал документы в избирательную комиссию региона на участие в выборах губернатора. Кандидат должен собрать около 14 тыс. подписей жителей Челябинской области, а также пройти муниципальный фильтр, представив более 200 подписей депутатов городских, районных дум или областного заксобрания.

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