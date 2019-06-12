Сбербанк готов «отправлять» деньги по СМС

Сбербанк предложил снять наличные по СМС, запустив новый сервис перевода денег. Сделать транзакцию сможет любой клиент банка в приложении «Сбербанк Онлайн». Как пояснили «Коммерсантъ FM» в самой организации, для перевода необходимо указать сумму, номер телефона получателя либо его полное имя. Ему придет СМС-сообщение с уникальным кодом, с помощью которого человек, у которого нет карты Сбербанка, сможет получить деньги в отделении, либо в банкомате. Комиссия за использование сервиса составляет 1,5%, но не менее 30 руб. и не более 1 тыс. руб.

Станет ли услуга популярной и есть ли риски для клиентов? Председатель совета ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов считает, что массовым этот сервис скорее всего не станет: «Сейчас идет борьба скорее за нишевые услуги, повышение удобства, и там аудитория вполне понятна. Условно говоря, вы можете со своей карточки заплатить строителям, у которых нет счета в российском банке, или если ваш приятель хочет получить от вас именно наличные, то вместо того, чтобы переводить деньги на карточку, вы можете ему кинуть код и, соответственно, он сразу пойдет в банкомат. Что касается комиссии, то логика тут простая: как правило, за перевод денег и снятие наличных в банкомате она составляет по 1%. Так что единоразовое списание средств в 1,5% в рамках новой услуги получается выгоднее. Но, конечно, с некой психологической точки зрения мы привыкли все-таки к меньшим сборам за платежные операции, поэтому я думаю, что все-таки в будущем размер комиссии слегка уменьшится».

Сейчас новая опция доступна для клиентов из 27 регионов, а получить деньги можно по всей стране. При этом технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков не рекомендует использовать этот сервис для перевода крупных сумм. Хотя рисков здесь, по его словам, не больше чем при пополнении счета мобильного телефона: «Аналогичные сервисы уже успешно работают в других банках, и, в принципе, переводы по номеру мобильного телефона у Сбербанка доступны давно. Но, опять же, крупные суммы, может быть, не стоит так огульно переводить. По сути, мошенники очень давно уже используют номера мобильных телефонов как назначение перевода и многократно многих людей обманывали, допустим, отправляя отдельное СМС о том, что на их счет поступили деньги и потом просили вернуть средства обратно. Так что я не думаю, что новый сервис Сбербанка что-то новое позволит сказать мошенникам».

Эксперты, опрошенные «Коммерсантъ FM», говорят, что новый сервис станет частью собственной экосистемы Сбербанка. Компания сейчас развивает «облачные» технологии, медицинские сервисы, телекоммуникации, площадку для торговли недвижимостью и медийные активы. За три года организация инвестировала в сторонние проекты порядка $1 млрд.

Владислав Викторов