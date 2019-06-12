В Уфе в дни международной встречи спецслужб запретили полеты беспилотников

В Уфе с 17 по 20 июня будут запрещены полеты, взлет и посадка беспилотников, следует из приказа главы госкомтранса Башкирии Тимура Мухаметьянова, подписанного 11 июня. В эти дни в городе пройдет международная встреча кураторов вопросов безопасности, в которой примут участие руководители совбезов, спецслужб и профильных министерств России и зарубежья. В прошлогодней такой встрече, которая проходила в Сочи, участвовали представители 118 государств.

Темой обсуждения встречи в Уфе будут вопросы противодействия терроризму, взаимодействия в сфере информационной безопасности, сотрудничество в области чрезвычайного гуманитарного реагирования.

Ирина Самойлова