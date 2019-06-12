С бывшего директора ЗиДа взыскивают компенсацию при увольнении

Конкурсный управляющий ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» обратился в суд с заявлением об оспаривании сделки предприятия с исполнительным директором Егором Заворохиным. Как следует из текста документа, 23 октября 2017 года господин Заворохин уволился с предприятия по соглашению сторон. За 2017 год оклад исполнительного директора составил 139 тыс. руб. в месяц. По условиям соглашения, при уходе ему была начислена премия в размере более 3,387 млн руб. Фактически ему было выплачено 2,946 млн руб.

Как указывает заявитель, согласно Трудовому кодексу при увольнении работнику выплачивается зарплата за фактический отработанный период с начала месяца и за неиспользованный отпуск. Эти суммы Егору Заворохину были выплачены. По мнению конкурсного управляющего, выплата более 2,946 млн руб. нанесла вред имущественным правам кредиторов ФГУП, находящегося в банкротстве. При этом Егор Заворохин, в силу занимаемой должности, не мог не знать о тяжелом имущественном положении предприятия.

Ранее в суд поступили аналогичные заявлениями о взыскании средств с бывшего заместителя директора ЗиД по юридическим вопросам Олега Комарова и экс-заместителя исполнительного директора Валерия Падея.

Стоит отметить, что сейчас в Дзержинском райсуде оглашается приговор Егору Заворохину. Он обвиняется в хищении более 143 млн руб. средств предприятия. Окончание оглашения судебного акта запланировано на четверг.