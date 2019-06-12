Краевые власти готовы простить пени по транспортному налогу на 5 млн рублей

Губернатор Пермского края Максим Решетников внес в законодательное собрание региона изменения в закон «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам». Как утверждается в пояснительной записке, глава региона предлагает признать задолженность физических лиц по пеням по транспортному налогу, образовавшуюся более двух лет назад и не превышающую 500 руб., безнадежной к взысканию. При этом у налогоплательщика должна отсутствовать недоимка по налогам.

Краевые власти считают взыскание таких сумм экономически нецелесообразным, так как стоимость вынесения одного судебного приказа о взыскании налоговой задолженности в 2018 году составила 452,74 руб. Эти средства выделяются из краевого бюджета, без учета дополнительных расходов федерального бюджета на оплату труда мировых судей и расходов, связанных со взысканием задолженности налоговыми органами. Предложение губернатора, скорее всего, будет рассмотрено на июньском пленарном заседании заксобрания. В случае поддержки инициативы со стороны краевого парламента, будет списана задолженность по пеням до 350 тыс. налогоплательщиков на общую сумму около 5 млн руб.