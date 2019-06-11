Белый дом анонсировал «значительное» объявление по военному сотрудничеству США и Польши

Президент США Дональд Трамп и его польский коллега Анджей Дуда сделают заявление по поводу взаимодействия в военной сфере по итогам встречи в среду, 12 июня. «Это будет значительное объявление в области сотрудничества между военными»,— отметил высокопоставленный представитель Белого дома во время телефонного брифинга для журналистов (цитата по «РИА Новости»).

Американский чиновник добавил, что оно будет соответствовать обязательствам в рамках военного альянса НАТО, «что включает договоренности и с Россией».

В начале июня газета Financial Times со ссылкой на источники писала о том, что Варшава и Вашингтон близки к заключению соглашения о наращивании американского военного контингента в Польше как минимум на тысячу человек. Документ может быть подписан 12 июня, однако заключение соглашения может быть перенесено на сентябрь, если потребуется время для урегулирования каких-то вопросов.

Напомним, в 2018 году президент США Дональд Трамп провел переговоры со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Они договорились о расширении сотрудничества в сфере обороны и разведки. Кроме того, лидеры двух стран сообщили о возможном размещении в Польше военной базы США. По мнению МИД РФ, планы по созданию базы направлены против России.

О планах создать базу читайте в интервью главы МИД Польши Яцека Чапутовича “Ъ”.