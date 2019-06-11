Во Франции заключенный взял в заложники двух сотрудников тюрьмы

В департаменте Орн, на северо-западе Франции, в тюрьме Конде-сюр-Сарт произошел захват заложников, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники. По информации СМИ, в заложниках находятся девушка-стажер и один надзиратель.

Как передает телеканал, заложников захватил один из заключенных, отбывающий длительный срок и известный своими радикальными взглядами. Источники BFMTV утверждают, что заключенный страдает психологическими проблемами и находится на лечении.

По данным Franceinfo, заключенного, взявшего в заложники двоих сотрудников тюрьмы, зовут Франсис Дорфер, до этого он не менее пяти раз совершал подобное. Приговоренный к 30 годам тюремного заключения за убийство другого заключенного, он был еще несколько раз осужден за похищение персонала тюрьмы.

Региональная служба безопасности и реагирования прибыла на место. С заключенным, требующим перевода в другую тюрьму, ведутся переговоры.