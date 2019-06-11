Олимпийский подрядчик продал недострои санатория «Кавказ» в Сочи за 76,8 млн рублей

С публичных торгов реализован имущественный комплекс сочинского ООО «Тоннельдорстрой». По информации, размещенной в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, за 76,8 млн руб. проданы недостроенное здание спально-лечебного корпуса (готовность – 11%), недостроенный клуб-столовая (готовность – 9%), а также семь подпорных стен и право аренды земельного участка площадью 23,3 тыс. кв. м для размещения и эксплуатации санаторного комплекса «Кавказ» по улице Шоссейной, 9 в Хостинском районе Сочи сроком до 19 ноября 2062 года. Покупателем имущества, изначально выставленного на публичные торги за 129,5 млн руб., выступило ООО «Капитал».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Капитал» зарегистрировано в Сочи в 2018 году. Основной вид деятельности компании – строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал – 10 тыс. руб. Генеральным директором и владельцем 66,66% долей в УК является Эва Аркелян, гендиректор сочинского отеля «Талисман», а также собственник сочинского ООО «Югстроймеханизация» (разборка и снос зданий).

Как ранее писал “Ъ-Кубань“, ООО «Тоннельдорстрой» находится в процедуре банкротства с 2014 года. Компания выступала подрядчиком олимпийских строек, в частности, строила дорогу от села Эсто-Садок до комплекса «Горная карусель» и дублер Курортного проспекта. На момент банкротства задолженность достигала 3,7 млрд руб., из которых 1,9 млрд руб. были подтверждены судами. ООО «Тоннельдорстрой» зарегистрировано в 1991 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2012 году выручка от продаж составила 7 млрд руб., чистая прибыль — 179,7 млн руб.

Дмитрий Михеенко