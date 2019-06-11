Рефтинская ГРЭС и НТМК значительно сократили выбросы в 2018 году

По итогам 2018 года в Свердловской области произошло сокращение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на 82,5 тыс. т, сообщает областное минприроды. «Самое значительное сокращение выбросов зафиксировано у Рефтинской ГРЭС — на 33,4 тыс. т. НТМК сократил выбросы на 7,7 тыс. т, Высокогорский ГОК – почти на 8 тыс. т, Серовская ГРЭС – более 6 тыс. т»,— приводятся данные экологического мониторинга. Сокращение выбросов произошло благодаря техническому перевооружению и модернизации оборудования на предприятиях. На эти цели было затрачено 1,3 млрд руб.

Концепция природопользования и экологической безопасности Свердловской области предусматривает сокращение выбросов с 990 тыс. т в 2019 году до 940 тыс. т в 2035 году.

Ранее Свердловская область заняла последнее место в рейтинге «Зеленого патруля» по итогам весны 2019 года. «Мы исторически промышленный регион, знаем о накопленных экологических проблемах. Постепенно идем к улучшению качества жизни населения»,— отмечал областной министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов.