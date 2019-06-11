Воронежский суд оставил Дмитрия Гришина в СИЗО по делу экс-губернатора Ивановской области

Воронежский областной суд оставил без изменения решение о содержании под стражей бывшего управляющего директора ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрия Гришина, которого вместе с экс-губернатором Ивановской области Павлом Коньковым обвиняют в хищении порядка 700 млн руб. бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ранее Центральный райсуд Воронежа отправил его в СИЗО до 30 июля.

Защита Дмитрия Гришина пыталась доказать, что у следствия нет доказательств его причастности к заключенным контрактам, которые стали предметом уголовного разбирательства. «Не установлено, какими полномочиями располагал Гришин на момент заключения сделки. В ходе допроса он пояснял, что располагал функциями только хозяйственной деятельности, финансовой деятельностью он не занимался. Этим занималось руководство ООО "Продо" в Москве. Не имеется никаких фактур-счетов, распоряжений за его подписью, которые бы доказывали, что он организовал перечисление поступивших денежных средств в сумме 699,8 млн руб на расчетные счета ООО "Продо коммерц" и ООО "Продо-ресурс"»,— сказал адвокат Евгений Козявкин. Он просил отпустить подзащитного под подписку о невыезде или домашний арест, ссылаясь на его положительные характеристики и наличие малолетнего ребенка, однако судья Александр Перепелица в ходатайстве отказал.

Напомним, по версии СКР, в 2011 году Дмитрий Гришин, Павел Коньков и иные неустановленные должностные лица правительства Ивановской области совершили хищение бюджетных средств путем «необоснованного перечисления» на счета ГК «Продо». Речь идет о большей части 750 млн руб., которые были выделены из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита казны Ивановской области. Изначально средства попали на счета регионального государственного фонда поддержки малого предпринимательства под видом внесения добровольного имущественного взноса учредителя. Однако далее порядка 700 млн руб. рублей в виде займа были перечислены на счет ОАО «Ивановский бройлер», а в последующем — на счета других аффилированных юридических лиц.

После работы в «Ивановском бройлере» Дмитрий Гришин долгое время возглавлял воронежское ООО «Лиско Бройлер» группы «Черкизово». В 2018 году он оставил должность, продолжая жить в Воронеже. 31 мая его задержали сотрудники СКР.

Подробнее об уголовном деле читайте в материале “Ъ” «В Ивановском бройлере нашли губернаторскую растрату».

Андрей Прах