У жителя Кубани в подъезде дома украли сумку с 2 млн рублей

В дежурную часть Отдела МВД России по Туапсинскому району обратился местный житель с сообщением о нападении, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России. По словам заявителя в подъезде многоквартирного дома на него напали двое неизвестных и отобрали у него сумку, внутри которой было более 2-х млн рублей, после чего злоумышленники скрылись.

В тот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа был задержан 38-летний местный житель. В его квартире была обнаружена часть вышеупомянутой суммы. По версии следствия, задержанный продал потерпевшему партию спортивной одежды, но денег за нее не получил. Зная, что заявитель каждое утро выходит из дома со всеми своими сбережениями (пока в его квартире работает горничная), подозреваемый решил забрать деньги, не отданные ему в ходе совершенной сделки. Как только заявитель покинул свою квартиру, подозреваемый вместе с двумя своими сообщниками напали на него, избили, забрали сумку с деньгами и скрылись.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ, предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Правоохранителями продолжается поиск оставшихся фигурантов дела, причастных к совершению преступления.

Марат Бабаев