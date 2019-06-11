Lacoste выпустили коллекцию в честь турнира «Ролан Гаррос»

Фанаты теннисной стилистики теперь смогут носить любимые вещи и за пределами корта. Модели в стиле спорт-шик из капсульной коллекции Lacoste x Roland-Garros украшают классические полоски и принты, напоминающие разметку и мячи, слоганы и яркие цветные вставки-блоки. Дизайнеры сделали акценты сделали на белый, темно-синий и красный и зеленый цвета. В лайфстайл-коллекцию вошли рубашки поло, футболки, толстовки, платья, кепки, кроссовки и кожаные аксессуары. Будущие чемпионы также не остались в стороне – часть коллекции для взрослых представлена и для детей.