Корпоративные новости на «Ъ FM»

Запрет на использование самолетов Boeing 737 MAX после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии поспособствовал увеличению спроса на услуги компаний, предоставляющих в аренду авиалайнеры вместе с экипажем, сообщает The Wall Street Journal. В их числе газета упоминает португальскую EuroAtlantic Airways, латвийскую SmartLynx Airlines и литовскую Avion Express. По данным издания, в среднем подобные авиакомпании запрашивают у клиентов порядка $300 тыс. в месяц за использование самолетов Boeing 737 или Airbus A320.

Российский интернет-магазин Ozon может рассмотреть возможность IPO через два года, пишет агентство Reuters со ссылкой на генерального директора компании Александра Шульгина. По его словам, в настоящее время доля Ozon на фрагментированном российском рынке составляет не более 10%. «Ozon может рассмотреть возможность первичного публичного размещения акций (IPO) через два года, после того, как увеличит свою долю на российском рынке электронной коммерции, ускорит рост продаж и улучшит инфраструктуру, — заявил Александр Шульгин.

Самым дорогим брендом нынешнего года, по версии компаний WPP и Kantar, стал Amazon — стоимость бренда онлайн-ритейлера за год выросла на 51% — до $315,5 млрд. Тем самым Amazon потеснил корпорации Google и Apple, делившие первые два места в рейтинге с 2007 года. В целом в рейтинг вошли 54 американские компании и 15 китайских. Российских компаний в топ-100 нет. «Роснефть» возглавила рейтинг брендов среди российских энергетических компаний — бренд оценен в $5 млн, далее следуют «Газпром» и ЛУКОЙЛ.