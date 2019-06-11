На Волге, Казанке и Свияге ограничат движение судов на время соревнований Timerman и Red Bull Air Race

На реках Волга, Казанка и Свияга ограничат движение судов на время соревнований Timerman и Red Bull Air Race. Как пишет пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану, в это время нельзя использовать маломерные суда, парусные, прогулочные и спортивные суда, в том числе гидроциклы, байдарки и гребные лодки.

С 12-го по 16 июня движение по Казанке от «Миллениума» до Кремлевской дамбы будет ограничено для судов на время соревнований по авиагонкам. Кроме того, по этому же участку нельзя будет перемещаться 27-го и 28-го июля на время чемпионата Европы по триатлону.

Помимо этого, запрет на движение будет установлен на Свияге и Волге в границах острова-града Свияжск во время соревнований по триатлону Sviyaga swim 6-го июля и , Timerman full 31-го августа.

“Ъ-Казань”