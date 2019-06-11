Компанию признали недобросовестным поставщиком из-за срыва поставки сувениров Гатчинской администрации

Ленинградское УФАС России внесло сведения о компании ООО «Лайм Групп» в реестр недобросовестных поставщиков. Коммерческая фирма не исполнила контрактные обязательства перед администрацией Гатчинского муниципального района, которой должна была поставить сувенирную продукцию.

Как сообщили в антимонопольном ведомстве, ООО «Лайм Групп» стало победителем соответствующего конкурса в декабре 2018 года, снизив начальную цену контракта на поставку печатных календарей, изделий бижутерии и прочей продукции с 499 тыс. до 429 тыс. рублей. По условиям контракта, обязательства следовало исполнить до конца прошлого года, однако компания не сделала этого.

На заседании комиссии УФАС представитель ООО «Лайм Групп» объяснил свои действия повышением цен на товары и услуги, таким образом, исполнение контракта стало для него экономически невыгодным. Данный довод антимонопольщики сочли неуважительной причиной.