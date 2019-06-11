Прямая трансляция показа Ermenegildo Zegna XXX весна-лето 2020

В пятницу вечером в Милане стартует четырехдневная Неделя мужской моды, в рамках которой пройдет дефиле Ermenegildo Zegna, известного своими роскошными материалами и выверенными костюмами. Нынешний креативный директор итальянского модного дома Алессандро Сартори умело соблюдает баланс между запросами поколения миллениалов и долговечным люксом. На подиуме ожидаются интересные, но бережные эксперименты с кроем, новые релизы полюбившихся клиентам бренда кроссовок и торжество нового логотипа «три икса» в шесть стежков. Увидеть все это очарование мужского мира можно будет на сайте «Коммерсантъ Стиль»: прямая трансляция показа начнется в 21:30 по Москве.