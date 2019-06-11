Технолог на Кубани зарабатывает на 15 тысяч рублей меньше московского коллеги

Работодатели Краснодарского края готовы платить технологу в сфере производства в среднем 40 тыс. руб. в месяц, тогда как столичные начальники обещают на этой должности 65 тыс. руб. заработной платы. Такие данные приводят аналитики HeadHunter.

По информации агентства по поиску работы, сфера производства находится на седьмом месте рейтинга востребованности профессий у кубанских работодателей. С начала 2019 года по июнь число таких предложений составило 8% от общего количества вакансий на сайте компании.

Специалисты производственной сферы требуются в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Армавире и Анапе. Самую высокую заработную плату в этой отрасли предлагают фрезеровщикам (в среднем 63,5 тыс. руб. в месяц). Средний заработок главного инженера и инженера-конструктора на Кубани составляет 57,5 тыс. руб. и 37,5 тыс. руб. соответственно. Меньше остальных готовы платить упаковщикам – 24 тыс. руб.

Для сравнения: в Москве фрезеровщики могут претендовать в среднем на 52,5 тыс. руб. в месяц, главные инженеры — на 80 тыс. руб., инженеры-конструкторы — на 69 тыс. руб., упаковщики — на 40 тыс. руб.

Василий Хитрых